Justicia con rostro femenino: transformación y retos del Poder Judicial en Aguascalientes

En esta ocasión, Claudia Ivett García conversa con María José Ocampo Vázquez, Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, sobre los cambios que vive el Poder Judicial en la entidad, en un momento donde el liderazgo femenino comienza a consolidarse en los espacios clave de decisión.

Durante la entrevista, se abordan los avances institucionales en materia de eficiencia judicial, reducción del rezago y fortalecimiento del estado de derecho, así como la importancia de abrir la formación jurídica a la ciudadanía y modernizar el sistema judicial

Además, se analiza el papel del Poder Judicial en la prevención de la violencia y la protección de los derechos, destacando la coordinación entre instituciones y la necesidad de construir una justicia más cercana, efectiva y con enfoque social.

