Pantalla LG de 43 pulgadas 4K por menos de 6 mil pesos

Para que disfrutes de tus películas, series o partidos de futbol, en Amazon hay una oferta imperdible de la pantalla LG de 43 pulgadas 4K Gen 8 con mejoras significativas en el rendimiento y procesamiento más rápido.

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Oferta de la pantalla LG de 43 pulgadas

En Amazon, la pantalla LG de 43 pulgadas UHD AI UA75 4K Smart TV 2025 se vende a 5 mil 999 pesos y puedes pagarla a 15 meses sin intereses de 399.93 pesos.

Además, contarás con 90 días libres de Amazon Music y 30 días de devolución sin costo.

Especificaciones de la pantalla LG de 43 pulgadas

Esta pantalla forma parte de la nueva generación de televisores inteligentes con LG UHD AI, con un procesador a7 AI 4k Gen 8 con mejoras significativas en el rendimientos un procesamiento más rápido que ofrece colores vibrantes con más brillo y con calidad 4K. Con el FILMMAKER MODE se ajusta la iluminación de alrededor para una calidad de imagen con estándares cinematográficos.

Con su sistema operativo webOS Re:New podrás navegar más fácil y obtener los beneficios de las últimas funciones y software con actualizaciones anuales. Es compatible con el control AIM Magic Remote y al adquirirlo por separado podrás obtener recomendaciones personalizadas.

Cuenta con un sistema de audio con Sonido AI Pro 9.1.2 canales virtuales y para los videojuegos en modo HGIG y su Optimizador de juegos. Los usuarios le dan 4.2 de 5 estrellas y destacan la calidad de imagen y la resolución, tiene mejores negros y no hay fugas de luz.

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