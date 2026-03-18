Crisis en aeropuertos de EEUU por falta de pago a trabajadores TSA

La crisis ocasionada por el cierre parcial del gobierno federal en EEUU está generando una crisis en los aeropuertos del país, afectando directamente a miles de viajeros. Más de 50 mil agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) continúan trabajando sin recibir salario, lo que ha provocado un aumento significativo en el ausentismo laboral. En algunos casos, hasta el 10% del personal no se ha presentado a trabajar, generando largas filas, retrasos y complicaciones en los controles de seguridad.

Las autoridades ya han advertido que, si la situación persiste, algunos aeropuertos, especialmente los más pequeños, podrían cerrar temporalmente por falta de personal suficiente para garantizar la seguridad. Aunque los vuelos siguen operando, la experiencia de los pasajeros se ha visto afectada y podría empeorar en los próximos días.

Este escenario revive preocupaciones sobre la fragilidad de los servicios esenciales durante conflictos políticos en el Congreso, ya que la falta de acuerdos mantiene sin financiación a agencias clave como el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende la TSA.

