Tu cuenta bancaria puede estar en riesgo si debes impuestos al IRS

Si tienes una deuda con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en Estados Unidos, tu cuenta bancaria podría estar en riesgo. El organismo fiscal tiene la facultad legal de embargar cuentas cuando un contribuyente no responde a las notificaciones de pago por impuestos pendientes.

El proceso suele comenzar con cartas del IRS informando sobre la deuda. Si el contribuyente no responde o no establece un acuerdo de pago, la agencia puede enviar una Notificación Final de Intención de Embargo. A partir de ese aviso, el IRS puede proceder a congelar fondos bancarios después de 30 días.

Cuando el banco recibe la orden de embargo, debe retener el dinero disponible en la cuenta durante un período de 21 días. Este plazo funciona como una última oportunidad para que el contribuyente negocie con el IRS, solicite una audiencia o intente resolver la deuda mediante un plan de pagos u otro mecanismo permitido por la ley.

Si no se toma ninguna acción dentro de ese periodo, el banco está obligado a transferir los fondos al gobierno federal para cubrir el monto adeudado. En algunos casos, el IRS puede repetir el embargo si la deuda no se paga completamente.

Por eso, expertos fiscales recomiendan no ignorar las cartas del IRS y buscar asesoría profesional cuando aparece una deuda tributaria.