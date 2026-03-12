Regalarán árboles de esta fruta olvidada en México para evitar su extinción

El Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) alerta sobre la inminente extinción del capiri, fruto tropical originario de México. Por esa razón, este 13 de marzo comienza un programa de rescate y distribución de ejemplares para evitar la pérdida de esta especie.

El rescate del capiri: propiedades y esfuerzos del IPN

La autoridad científica del Ceprobi identificó una reducción crítica en la presencia del capiri dentro de la dieta nacional. El árbol de tempisque, del cual proviene este fruto, resulta vital para la protección de mantos acuíferos y la recuperación de suelos degradados en territorio mexicano.

Los beneficios nutricionales y técnicos del capiri incluyen:

Aporte mineral: Contenido elevado de hierro para fortalecer el sistema inmunológico.

Contenido elevado de hierro para fortalecer el sistema inmunológico. Salud cardíaca: Propiedades bióticas que auxilian en la prevención de padecimientos cardiovasculares.

Propiedades bióticas que auxilian en la prevención de padecimientos cardiovasculares. Uso industrial: Madera de alta resistencia utilizada en construcciones pesadas.

Madera de alta resistencia utilizada en construcciones pesadas. Sustentabilidad: Capacidad de reforestación en zonas con ecosistemas dañados.

La institución regalará árboles en crecimiento a los asistentes del Tercer Coloquio de Sapotáceas para fomentar la preservación doméstica.

Aplicaciones del zapote y sustitución de harina de trigo

Las investigaciones del IPN han derivado en tecnologías para aprovechar la familia de las sapotáceas, que incluye al mamey y al chico zapote. El desarrollo de un polvo de zapote amarillo permite actualmente transformar la industria alimentaria mediante el uso de almidones naturales.

El mercado alimentario integra estas innovaciones tecnológicas:

Sustitución de trigo: El polvo de zapote reemplaza hasta el 30% de la harina en galletas.

El polvo de zapote reemplaza hasta el 30% de la harina en galletas. Nuevos productos: Integración de frutos nativos en leches, gelatinas y batidos nutricionales.

Integración de frutos nativos en leches, gelatinas y batidos nutricionales. Diversidad: Difusión de especies poco conocidas como el tempezquistle.

El evento académico para la transferencia de tecnología contará con la participación de especialistas de la UNAM y la Universidad de Guanajuato.

Costos y registro para el Coloquio de Sapotáceas 2026

El encuentro se llevará a cabo en modalidad híbrida desde la sede de Yautepec para productores y público interesado. La inscripción garantiza acceso a las ponencias sobre el registro de variedades y especies nuevas en el sistema nacional.

Los detalles de acceso al programa son los siguientes:

Fecha: 13 de marzo de 2026.

13 de marzo de 2026. Costo general: 300 pesos para el público interesado.

300 pesos para el público interesado. Costo estudiantes: 100 pesos con acreditación vigente.

100 pesos con acreditación vigente. Contacto oficial: mtvazquezg@ipn.mx o al teléfono 55 5729 6000 (ext. 82504).

El Centro de Desarrollo de Productos Bióticos mantiene la vigilancia sobre estas especies para asegurar que la riqueza frutal de México no desaparezca del consumo cotidiano.