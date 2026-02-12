El beneficio para pagar facturas de luz que pocos lo solicitan en EUA

Aunque muchas familias sufren cortes de servicios básicos por falta de dinero, existe un programa federal que ayuda a pagar las facturas de luz y gas mediante iniciativas como LIHEAP y WAP. A pesar de este beneficio, muy pocos solicitan esta ayuda económica en Estados Unidos. Averigüe aquí cuáles son los requisitos exactos para aplicar. Conoce m’as sobre este beneficio.