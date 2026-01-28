Texas congela visas y ordena auditar trabajadores extranjeros

La tensión migratoria escala un nuevo peldaño en Texas, donde el gobernador Greg Abbott ha emitido una orden ejecutiva que paraliza la contratación de talento internacional y obliga a las instituciones educativas a revelar información detallada sobre sus trabajadores extranjeros.

La directiva ha encendido las alarmas en el sistema educativo superior, ya que exige a entidades prestigiosas, como el sistema universitario Texas A&M, entregar datos sobre el país de nacimiento y estatus de trabajadores, bajo la premisa de detectar posibles fraudes o contrataciones innecesarias.

¿Qué repercusiones puede tener el fin de las visas H-1B para el sector educativo?

La visa H-1B es la herramienta principal para atraer a investigadores de élite que no se encuentran en el mercado doméstico. Irónicamente, esta restricción choca con la propia legislación estatal reciente, como la “Ley DOCTOR Act” aprobada en diciembre de 2025, la cual facilitaba la llegada de médicos extranjeros para cubrir la escasez de personal sanitario.

En el ámbito académico, Abbott ha decidido alinearse con la retórica de la administración Trump, priorizando el cierre de fronteras sobre la excelencia científica.

