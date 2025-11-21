Alcaldías Iztacalco y Cuauhtémoc las más afectadas por bloqueos y marchas hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la Agenda de Movilizaciones informó que para hoy viernes 21 de noviembre se tienen previstos 6 bloqueos y una marcha en la CDMX por lo que se recomienda a los automovilistas tomar previsiones para evitar el tráfico.

Marchas y bloqueos en CDMX

Este día se tienen previstas varias movilizaciones sociales y estas serán las vialidades afectadas:

Alcaldía Cuauhtémoc

A las 12:00 horas, la Comunidad Universitaria en Lucha realizará una marcha en la Glorieta de los Insurgentes.

Integrantes de la Nueva Central de Trabajadores realizarán un bloqueo a las 09:00 horas en la Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas ubicado en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera.

A las 16:00 horas habrá una marcha del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos en la Embajada de los Estados Unidos de América Av. Paseo de la Reforma No. 305, colonia Cuauhtémoc.

Alcaldía Iztacalco

También habrá una movilización en la Secretaria de Vivienda Canela No.660, colonia Granjas México a las 12:00 horas.

Por otro lado, a las 12:30, integrantes del Comité de estudiantes organizados de la Escuela Nacional Preparatoria No. 2 "Erasmo Castellanos Quinto" realizarán una manifestación en Av. Río Churubusco No. 1418, colonia Carlos Zapata Vela.

Alcaldía Iztapalapa

A las 10:00 horas, colectiva Minerva realizará un bloqueo en Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia San Lorenzo Tezonco.

Alcaldía Coyoacán

Integrantes del Congreso Nacional Indígena/Concejo Indígena de Gobierno realizarán un bloqueo a las 16:00 horas en Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.

¿En dónde habrá rodadas hoy?

También se tienen previstas rodadas ciclistas en:

"Galaxy Bikes" se reunirán a las 06:45 horas en Giant Santa Fe, Av. Tamaulipas No. 3796, colonia Lomas de Santa Fe rumbo al Parque Nacional Desierto de los Leones, Carretera México - Toluca, alcaldía Cuajimalpa.

"Introvertidos Bikes" realizarán una rodada a las 20:45 en El Sol Rojo (Estadio Banorte - Azteca), Calz. de Tlalpan, colonia Bosques de Tetlameya rumbo al Acueducto de Chapultepec, Eje 1 Sur (Av. Chapultepec), colonia Roma Norte.

"Freebikesnva" se reunirán a las 20:45 horas en Parque Revolución , Clavelinas y Juan Sarabia s/n, colonia Nueva Santa María con destino al Cárcamo de Dolores, Av. Rodolfo Neri Vela, colonia Bosque de Chapultepec II Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

