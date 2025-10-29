Polémica por lanzamiento de Moneda Mundial 2026 que homenajea a Maradona

El Banco Central de Argentina anunció el lanzamiento de una moneda para celebrar el Mundial 2026, en ella se hace referencia al gol que metió Diego Armando Maradona a Inglaterra en la Copa México 1986; sin embargo, el hecho generó polémica en redes sociales.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Argentina lanza moneda conmemorativa por el Mundial 2026

De acuerdo con el Banco, la moneda conmemorativa de plata Copa Mundial FIFA 2026 bien como objetivo destacar el gol de Argentina contra Inglaterra en el Mundial de 1986 que se llevó a cabo en México.

En el anverso se ve una pelota atravesando la moneda y en el reverso aparece la jugada del segundo gol argentino del 22 de junio de 1986 del cual se cumplirán 40 años en 2026.

La moneda esta acuñada en plata 925 y tiene un valor simbólico de 10 pesos argentinos. Tiene un diámetro de 40 mm y pesa 27 gramos. El diseño estuvo a cargo del Banco Central y fue acuñada por la Real Cada de Moneda de España y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Presentamos la moneda conmemorativa de plata Copa Mundial FIFA 2026 que tiene como motivo principal un esquema del segundo gol argentino ante Inglaterra en México 1986, considerado como el mejor de la historia de los mundiales.



⚽El anverso muestra una pelota atravesando la… pic.twitter.com/NFBzD1ALqR — BCRA (@BancoCentral_AR) October 28, 2025

Polémica porque no se menciona a Maradona

Usuarios en redes sociales comentaron que si la moneda hacia referencia al gol que metió Maradona , por que no se le mencionaba en ninguna parte.

Todo parece indicar que no se menciona a Maradona para no tener problemas con los derechos. Tampoco se aclara si se consultó o solicitó alguna autorización a los herederos de Maradona.

¿Dónde comprar la moneda?

La moneda conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026 solo esta a la venta en Reconquista 250 planta baja en Buenos Aires,Argentina en un horario de las 10:00 a las 14:00 horas. Por lo que los interesados deberán acudir directamente al stand y pagarla con tarjeta de débito, crédito o código QR.

Aún no se ha dado a conocer a partir de cuándo ni cómo podrán adquirirse las monedas acuñadas en oro que se comercializaran al extranjero.

¡Prepara la cartera! FIFA anuncia fecha y precios de los boletos para el Mundial 2026 [VIDEO] De acuerdo con la FIFA, la venta de boletos comenzará el 10 de septiembre de 2025 y se liberarán por fases, por lo que deberás registrarte para obtener la información.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.