Converse celebra el Día de Muertos 2025 con colección que honra nuestras raíces: Tradición, diseño y memoria en cada par

Este 2025, Converse presenta su colección “Vivamos nuestras tradiciones”, una edición especial que transforma los símbolos de esta celebración en arte que se lleva puesto.

Una colección pensada no solo para recordar, sino para sentir que cada paso honra a quienes nos precedieron.

Colores, detalles y artistas que hacen historia

La colección incluye dos modelos de Chuck Taylor All Star:



Uno en tono hueso , con estampados discretos que evocan sobriedad y memoria.

Otro en negro, vibrante, con gráficos llenos de vida que celebran la festividad.

Un detalle especial aparece al unir las suelas: se forma el rostro de una calaverita de azúcar. Además, cada par viene acompañado por una caja diseñada especialmente para esta edición, convirtiendo la experiencia en algo más que moda: en un gesto cultural.

La campaña fue filmada en Pátzcuaro y Tzintzuntzan, Michoacán, dos lugares donde la tradición sigue viva. Ahí participaron artesanos que compartieron su conocimiento y talento:



Isidro Gaona , decoró la guitarra con las lacas

Cristina Pérez , creadora de calaveritas de azúcar hechas a mano.

Jesús Peña , fabricante de velas tradicionales.

, fabricante de velas tradicionales. Pamo Villagómez, encargada del montaje de ofrendas.

La parte musical también forma parte de esta historia: el cantautor Jacinto compuso “Mariposa piel bonita”, un tema creado especialmente para esta campaña.

Converse

Lo que esta colección significa

Este lanzamiento no es solo una propuesta de diseño. Es una forma de conectar con nuestras raíces, de valorar el trabajo artesanal y de mantener viva una tradición que cruza generaciones. A través del arte, la música y el calzado, Converse busca acercar la memoria y el orgullo cultural a nuevas audiencias, sin perder el respeto por quienes hacen posible que estas costumbres sigan presentes.

Podrás encontrar la colección a partir del 22 de septiembre.

Para más información, visita: converse.com.mx

