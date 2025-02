¿Feliz Día del Amor? Metro CDMX colapsado por esperas de hasta 30 minutos en Línea 3; estado del servicio hoy 14 de febrero

Hoy es un feliz día del amor y la amistad, pero eso no lo exenta de complicaciones. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) enfrenta este viernes 14 de febrero diversos desafíos en su operación que afectan a los usuarios. Debido a las incidencias la movilidad se encuentra afectada en diversas líneas, provocando retrasos, saturación y largas esperas.

Los usuarios compartieron en redes sociales imágenes y videos que mostraban aglomeraciones en varias estaciones. En adn40, ofrecemos un informe sobre el avance de los trenes en las 12 líneas del Metro CDMX para mantenerte al tanto de lo que sucede con este medio de transporte hoy viernes 14 de febrero de 2025.

¿En qué estaciones hay aglomeraciones y qué líneas del Metro CDMX avanzan lento hoy 14 de febrero?

En su página oficial , en el apartado de “Estado del servicio”, el Metro de la Ciudad de México no reporta mayores problemas, únicamente se indica que la Línea 1 (Pantitlán-Observatorio) se encuentra cerrada por reparaciones. No obstante, en X, los usuarios reportan diversas fallas.

De acuerdo con la última actualización, la Línea 3 (Indios Verdes-Universidad) se encuentra colapsada: ¿Qué pasa en línea 3? Diario falla. Llevamos 10 minutos en Centro Médico y no avanza. Toda la semana he llegado tarde a mi trabajo y eso que vengo con mucho tiempo de anticipación”, "¿Qué onda con la línea 3? Llevamos mas de 5 min en División del Norte dirección Indios Verdes , y no avanza"; comentan.

“30 minutos esperando en línea 3 estación Guerrero. No son 6 minutos Clara Brugada. Urge un plan de mantenimiento, no escaleras"; indicó otro usurario.

¿Por qué la Línea 3 y la Línea 2 del Metro CDMX están lentas hoy?

Ante las quejas, el Metro CDMX respondió a los usuarios. Señaló que un tren de la Línea 3 está siendo retirado para su revisión, lo que está causando marcha lenta.

Mientras que los retrasos y aglomeraciones en la Línea 2 del Metro CDMX (Cuatro Caminos-Txqueña) se debe a la alta afluencia de pasajeros.

Recomendaciones para los usuarios del Metro CDMX

Dada la situación actual del transporte público en CDMX:



Se recomienda salir con anticipación para evitar contratiempos

Utilizar rutas alternativas como el Metrobús o trolebuses

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y redes sociales del STC Metro para conocer actualizaciones en tiempo real

